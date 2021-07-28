Переходный период для Крыма и Донбасса: Резников спрогнозировал судьбу законопроекта Документ призван регулировать государственную политику по переходному периоду, в том числе переходную юстицию

18:21, Сегодня

Верховная Рада уже этой осенью может принять законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму, регулирующий вопросы реинтеграции оккупированных территорий.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Законопроект о переходном периоде сегодня находится на рассмотрении в правительстве. После того как правительство его утвердит, он официально как правительственный будет направлен на рассмотрение в Раду. А уже дальше от Рады, от работы в комитетах, от наполнения повестки дня будет зависеть его прохождение. Поэтому здесь я не беру на себя ответственность прогнозировать движение этого законопроекта. Я лично надеюсь, что поскольку он очень важен, он будет регулировать именно государственную политику по переходному периоду, в том числе и вопрос переходной юстиции, поскольку это предусмотрено решением СНБО и, соответственно, утверждено указом президента. Он (законопроект - ред.) устанавливает общие принципы ООН по переходному периоду - поэтому он является важным. И я надеюсь, что за осенний период сессионной работы парламента у него есть шанс не просто быть рассмотренным, а проголосованным результативно", - рассказал Резников.

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Ранее вице-премьер Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что закон о переходном периоде должен, в частности, унормировать проблему раздачи российского гражданства на оккупированных территориях.

"Вопрос отношения ко второму гражданству, которое получено во время пребывания в качестве заложника, - это предмет отдельного разговора, дискуссии, которые мы, в частности, хотим как раз унормировать в законе о переходном периоде", - заявил вице-премьер.

Напомним, в конце декабря 2020 года Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разработало предварительный вариант законопроекта "О государственной политике переходного периода".

Документ, в частности, предусматривает:

- унификацию подходов к временно оккупированным территориям (ВОТ) в Донецкой и Луганской областях и в Крыму;

- инкорпорацию других законов и приведение к общему знаменателю всего законодательства Украины, касающегося ВОТ;

- внедрение элементов переходного правосудия;

- формирование кадровых резервов государственных служащих и полицейских для работы на деоккупированных территориях;

- создание временных администраций до проведения выборов местного самоуправления;

- закрепление социальных гарантий для жителей временно оккупированных территорий.