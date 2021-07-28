У Зеленского высказались об отставке Тарана: возможен радикальный сценарий Президент дал возможность министру обороны исправить ошибки, но от Андрея Тарана ждут результатов

19:10, Сегодня

Министр обороны Андрей Таран может быть уволен со своей должности, если не продемонстрирует качественных изменений в оборонной сфере.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал народный депутат от "Слуги народа", представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Во-первых, здесь надо вспомнить недавние отставки заместителей министра обороны. Эти изменения являются звеньями одной цепи, потому что к господину Тарану также есть вопросы. И если в ближайшее время мы не увидим синергии, то я не исключаю, что следующим вопросом может стать вопрос министра обороны, если не будет качественных изменений в этой сфере. В данном случае президент дает возможность исправить какие-то допущенные ошибки и показать результат своей деятельности. Если результата нет, несмотря на вотум доверия, то, конечно, такие лица должны быть уволены, чтобы более квалифицированные менеджеры обеспечили выполнение задач функций государства", - подчеркнул "слуга народа".

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На вопрос, каким бы было голосование, если бы вопрос об отставке министра обороны внесли в Раду сейчас, Вениславский ответил:

"Я бы склонялся к радикальному сценарию развития событий... насчет отставки Тарана".

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Напомним, что нынешний министр обороны Андрей Таран был назначен на должность 4 марта 2020 года.

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке, породившее слухи о новых увольнениях в правительстве.

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что вслед за отставкой Авакова из Кабмина могут уволить глав Минюста Дениса Малюську и Минобороны Андрея Тарана.

"Нас ожидают еще несколько отставок. У меня был разговор с президентом, я всегда говорю в глаза то, что думаю. Я считаю, что, например, министр юстиции Денис Малюська – это недоразумение... Думаю, Тарана тоже в течение нескольких дней на посту министра обороны не будет. Парад по случаю независимости Украины будет принимать другой человек", - заявил журналист.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что готова возглавить Министерство обороны, если ей поступит такое предложение.