Байден давит на Зеленского перед встречей в США - Пионтковский

20:36, Сегодня

Президент США Джо Байден перенес переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским с конца июля на конец августа, чтобы заставить его выполнять Минские соглашения в российской интерпретации.

Такое мнение в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" высказал российский политолог Андрей Пионтковский.

"Зеленскому всячески дают понять, что от него ожидают в Вашингтоне полного согласия с рекомендациями Байдена. А рекомендацией Байдена будет: идите и выполняйте Минские соглашения, как вам говорят Меркель, Макрон и Путин, и продолжайте, как говорил Лавров, извиваться на крючке Минских соглашений. Офис президента естественно не устраивает эта позиция, и они хотят там выступить с совершенно другой точкой зрения Украины", - отметил политолог.

Как подчеркнул эксперт, Зеленского "выдерживают как можно дольше, присылают экзаменаторов, которые бросают тезисы, что Украина во многом не готова к полноценному сотрудничеству, недостаточно реформ и т.д."