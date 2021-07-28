Арахамия о ядерном оружии Украины: "Мы могли бы шантажировать мир" Нардеп жестко высказался о Будапештском меморандуме

21:25, Вчера

Украина при условии сохранения ядерного потенциала могла бы сегодня "шантажировать весь мир", однако подписание Будапештского меморандума стало ее "фатальной ошибкой".

Такое мнение высказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. На вопрос, какими были основные стратегические ошибки каждого президента Украины, Арахамия ответил:

"У Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума (Будапештского – ред.). В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо был совершенно по-другому".

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При этом "слуга народа" признался, что не знает обстоятельств подписания меморандума.

"Сейчас-то нам легко рассуждать, спустя столько лет… Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость и хотя бы другие документы (подписывать – ред.). Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение – ред.), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", - подчеркнул нардеп.

Напомним, Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, известный как Будапештский меморандум, был подписан 5 декабря 1994 года.

Согласно документу, США, Россия и Великобритания обязались в обмен на отказ Украины от ядерного оружия уважать ее независимость, суверенитет и существующие границы.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, почему Будапештский меморандум не спас страну от агрессии РФ.

"Россия официально отказалась от своей подписи, они заявили, что Будапештский меморандум выполнять не будут... Я не слышал, чтобы президент США, хоть один, хотя бы напомнил, что был такой меморандум, и там стоит подпись президента США. Сейчас этот меморандум выполняет только Украина. Мы должны повлиять на глобальные мировые процессы, чтобы они повернулись к Украине не только словами, но и действиями", - подчеркнул он.