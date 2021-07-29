Арахамия о переговорах Зеленского и Байдена: встреча будет на повышенных тонах Нардеп также отметил, что в Конгрессе США "есть двухпартийная поддержка Украины"

00:11, Сегодня

Непубличная часть встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского будет проходить на повышенных тонах после того, как Штаты и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Северный поток-2" – это проект геополитический. Нашими органическими союзникам в Европе являются Великобритания, Польша, страны Балтии. На "Крымской платформе" мы собираем несколько десятков стран – это 23 августа перед поездкой Зеленского в США. Мы сейчас уже с этими странами на "зуме" проговариваем единую позицию. У каждой страны в США есть диаспора – польская, балтийская, у них есть контакты. Мы пытаемся каждый контакт в Конгрессе сегодня консолидировать в единую позицию. Потому что когда Конгресс в сентябре начнет работать, вы посмотрите, что он будет очень сильно сопротивляться этому решению Байдена. Остаются ходы, и мы их прорабатываем – это вообще-то главная тема визита", - рассказал "слуга народа".

Читайте также: Американский дипломат о визите Зеленского в США: хотим, чтобы Украина была успешной

По словам Арахамии, несмотря на то, что визит Зеленского назначили на 30 августа, когда Конгресс не работает, "мы сегодня получаем десятки писем от конгрессменов, которые прервут свой отпуск и приедут на встречу". Он отметил, что в Конгрессе США "есть двухпартийная поддержка Украины".

"Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может, делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком. На дипломатическом языке говорят, что "мы глубоко встревожены" и т.д., а на недипломатическом люди говорят, как есть. Когда партнеры друг с другом разговаривают, они должны говорить виденье глазами одного партнера и другого партнера. Все понимают, что сейчас главная подача на Германию и заигрывание (США – ред.) с Россией – это, по сути, некая такая неформальная коалиция против Китая", - заявил нардеп.

Напомним, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский пообщались по телефону 7 июня. Во время разговора Байден пригласил Зеленского приехать в Вашингтон.

Впоследствии в Белом доме сообщили, что Зеленский должен встретиться с Байденом в Вашингтоне 30 августа.

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Джо Байден не заинтересован в том, чтобы визит Зеленского состоялся в период, когда будет заседать Конгресс.

"Дело в том, что президент Зеленский и его команда достаточно жестко ставят вопрос о поддержке, о гарантиях со стороны Соединенных Штатов по предоставлению ПДЧ, по противодействию "Северному потоку-2". И в этих вопросах есть широкая поддержка в Конгрессе США", - пояснил Грищенко.