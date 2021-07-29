Предлагаю вопрос отставки Тарана до поездки Зеленского в США не поднимать - Арахамия Нардеп отметил, что осенью будут уволены три министра

15:40, Сегодня

На данный момент нет никакой информации об увольнении министра обороны Андрея Тарана в сентябре или октябре, однако у Верховной Рады есть вопросы к нескольким министрам. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказал нардеп, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Думаю, что вопрос министра обороны – это вопрос вертикали президента, мы согласовываем, президент выдвигает кандидата или наоборот, предлагает его убрать с должности. Мы как партия президента будем поддерживать решение, которое нам будет предлагать верховный главнокомандующий. По состоянию на сейчас такой нет информации, что господин Таран уйдет в сентябре или октябре. Сейчас мы готовимся к поездке в США, думаю, господин Таран будет там играть большую и значительную роль, поэтому мне кажется, что СМИ сейчас неправильно распространяют информацию, даже если она будет иметь какие-то обоснования и подтверждения осенью, сейчас это будет вредить интересам Украины. Если он будет восприниматься как временный министр, не будет сильной дискуссии в США. Я предлагаю этот вопрос сейчас не поднимать, пока мы не увидим осенью какие-то документы", - сказал Арахамия.

Нардеп отметил, что у парламента есть вопросы к некоторым министрам, и в Раде будут ждать соответствующие отчеты об их деятельности.

"Я думаю, что полноценный отчет мы должны уже получить в сентябре, у нас есть много вопросов к разным министерствам и министрам. Я уже анонсировал, что осенью мы как минимум трех министров будем лишать статуса министра. Каждый украинец понимает, что несинхронно плывет корабль под названием "правительство", поэтому мы будем делать выводы, смотреть их отчетность и принимать кадровые решения", - сказал депутат.

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Арахамия не уточнил, что это за министры, и призвал не распространять ложные слухи.

"Много слухов. Я вам так скажу, чтобы сейчас не делать спойлер: много слухов имеют ложную информацию, эти слухи люди просто делают, анализируя свои источники информации. Есть слухи, имеющие под собой смысл, а есть те, которые полностью опровергаются. Не нужно страну кормить слухами целый месяц, осенью вы все увидите", - сказал Арахамия.

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Отметим, что в последнее время в СМИ обсуждается возможная отставка Андрея Тарана с поста министра обороны и назначение на эту должность нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, которая высказала готовность занять этот пост и обещает поднять зарплаты военным в случае назначения.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24" заявил, что увольнять Андрея Тарана пока нет оснований.