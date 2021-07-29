Это издевательство — политолог об идее лишения гражданства за российский паспорт Вадим Карасев объяснил, почему считает вредным законопроект о лишении гражданства Украины

19:34, Вчера

Законопроект о лишении украинского гражданства при наличии российского паспорта прокомментировал политолог Вадим Карасев в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Нужно понимать, что это законопроект от депутата из партии "Свобода". И мы неделю его обсуждаем, с информационной и пиарной точки зрения цель есть, потому что прозвучала и партия, и фамилия. Но сам этот законопроект является вредным. По форме он будто за Украину, за украинских граждан, чтобы не получали российское гражданство на Донбассе. Но по сути это издевательство", — сказал он.

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Эксперт объяснил, что не так с законопроектом.

"Представьте себе, в Крыму мы говорим — сдавайте паспорта, мы вас лишаем украинского гражданства, или выходите из российского. Можно ли перед людьми в Крыму ставить такой выбор? Понятно, что они тогда откажутся от украинского паспорта, потому что у них нет выбора. И мы их потеряем. Сейчас они ждут, у них такая ситуация сейчас — как на Донбассе, так и в Крыму. И бороться надо не такими административными методами, а ментально. Наоборот, мы не должны их ставить в безвыходное положение. Много кто оставил украинские паспорта и в Крыму, и на Донбассе. Да, используют в своих частных интересах, например, получая пенсии и там, и там. Но у людей такое положение, они с 14 года в таком положении. Многие потеряли жилье, родных, перспективы", — заявил он.

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Напомним, народные депутаты от разных политических сил внесли в Верховную Раду проект изменений в закон "О гражданстве Украины" относительно автоматической утраты гражданства Украины в случае добровольного получения гражданства государства-агрессора - Российской Федерации. Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что многие граждане Украины на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей вынуждены получать российские паспорта, чтобы выжить.

"То, что подавляющее большинство людей, получивших гражданство РФ, находясь в оккупации, не означает, что они это сделали добровольно. Многие делают это под принуждением, это их стратегия выживания. Поэтому как раз вопрос отношения ко второму гражданству, которое приобретено во время пребывания как заложника, — это предмет отдельного разговора, дискуссии", — сказал он.