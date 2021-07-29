Революционные проекты — Саакашвили рассказал о новых реформах Михаил Саакашвили назвал главные перемены в сфере медицины и бизнеса

20:20, Вчера

На совместном заседании Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ были рассмотрены несколько революционных вопросов. Об этом рассказал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

"Первое — это концепция медицинских учреждений. Это означает, что мы можем привлечь инвесторов в медучреждения, они сохраняют профиль, персонал, добавляют им зарплату, на каждую койку вкладывают почти 100 тысяч долларов дополнительно, и украинцы получат гораздо более качественное здравоохранение. Кто знает системы Грузии и Турции, они намного качественнее, чем в Украине. Конечно, сейчас популисты заявят, что мы приватизируем систему здравоохранения, это не так. Мы просто вводим дополнительный элемент частного капитала, чтобы украинцы могли получить качественное здравоохранение через страховку. Этот законопроект скоро будет в парламенте", — рассказал Саакашвили.

Также Саакашвили рассказал о новшествах в сфере бизнеса и трудоустройства.

"Второе, мы поддержали Акт свободы предпринимательства. Это революционный закон, согласно которому, проверка предприятия без судебных санкций будет запрещена, и если какая-то справка есть в государственных органах, реестрах, они не имеют права ее требовать у людей. Если ты подался на разрешение и тебе его в течение 5 месяцев не выдали, считается, что оно выдано и ты можешь начинать предпринимательскую деятельность. То есть это новый акт, который полностью меняет философию. Сейчас бизнес автоматически виноват, а власть права. Завтра малый и средний бизнес будет полностью защищен, будет презумпция невиновности бизнеса. Мы также заложили свободное движение капитала, ввод и вывод из Украины. Без этого инвестировать в бизнес невозможно. Также должен быть принят до конца года Трудовой кодекс, который мы разработали вместе со специальным комитетом. Он отменяет идиотский кодекс 1971 года, и отменяет коррупционные действия Гоструда, который кошмарит малый и средний бизнес", — сказал он.

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Третий вопрос, по словам Саакашвили, касался отрасли виноделия.

"И еще важный вопрос — вопрос виноделов. Вот у меня две бутылки вина, я показал их президенту, они нелегальные. У нас 250 тысяч семей в Украине производят вино, и почти все они в тени. Только 25 официально зарегистрированных представителей этой отрасли, а все остальные просто это делают незаконно. В результате они и не платят налоги, и не имеют безопасности. У нас были большие споры. Я первый раз вижу, чтобы в стране Министерство финансов было заинтересовано в том, чтобы они оставались в тени, и чтобы они получали деньги в карманы. Президент пообещал, что к следующему заседанию Нацсовета реформ это решит", — сказал он.

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что он уже частично выполнил свою задачу в Украине. "Свою миссию в Украине уже отчасти я считаю выполненной. В 2015 году я писал пакет реформ, вот это часть этого пакета. Приняли земельные вещи, приняли по строительным разрешениям, сейчас приняли по морякам", — сказал он.

Также политик оценил возможность своего назначения на пост премьер-министра. По его мнению, этого никто не допустит. "Они (чиновники – ред.), скорее всего, возьмут большой нож и сделают публично все себе харакири, чем меня куда-либо подпустят. Давайте говорить как есть. Они меня реально боятся, как огня, потому что мне ничего не нужно, кроме того, чтобы эти люди так не работали", — сказал он.