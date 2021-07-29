Не факт, что Украину бы уважали, но боялись бы — Бацман о ядерном оружии Алеся Бацман рассказала, что было бы, если бы Украина не отдала ядерное оружие

20:53, Вчера

Если бы Украина оставила ядерное оружие, к ней бы относились в мире по-другому, заявила в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" главред издания "Гордон" Алеся Бацман.

"Путин воспринимается в мире как Путин, которого боятся в первую очередь из-за того, что у него есть ядерное оружие. И даже если другие страны считают, что оно никогда не взлетит, он не сможет его применить, даже если сойдет с ума и захочет, — все равно этот фактор остается фактором сдерживания, все о нем помнят. Поэтому, конечно же, если бы Украина оставалась ядерной державой, к Украине бы относились по-другому. Не факт, что уважали бы, не факт, что ценили бы, но боялись. И то, что касается нашей безопасности, — с большей долей вероятности у нас бы не аннексировали Крым, Россия бы не влезла на Донбасс со своими солдатами и кровью, которая она сеет там", — сказала она.

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Бацман рассказала, что думает по этому вопросу первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Другой вопрос – можно ли было удержать ядерное оружие, сопротивляться или больше что-то выторговать. Я на эту тему говорила с Леонидом Макаровичем Кравчуком, он ведь начал этот процесс. И, кстати, Миттеран его тогда отвел в сторону и сказал: "Молодой человек, вы понимаете, что вас обманывают?" Более опытные ястребы в политике уже тогда понимали, что это формально. Кравчук настаивал, что тогда невозможно было сохранить ядерный статус, потому что не одна страна на нас давила, объединились все страны, и в первую очередь давили США. Они боялись того, что тут происходило на улицах, Клинтон приезжал сюда и очень недипломатично говорил, что Украина обязана отдать ядерное оружие, они все грозили санкциями, изоляцией. Плюс нам тогда очень тяжело было тащить это финансовое бремя, чтобы содержать ядерное оружие, плюс основные запчасти, разработки были в России. Кравчук мне ответил, что если бы это происходило сейчас, он бы еще попытался что-то сделать, уже со своим опытом. Поэтому я понимаю, почему сегодня появляются такие заявления Давида Арахамии", — сказала она.

Напомним, слова главы фракции Давида Арахамии о том, что "Украина могла бы шантажировать весь мир", если бы была ядерной державой вызвали бурную реакцию в социальных сетях. "Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому... Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", — заявил депутат.

5 декабря 1994 года Украина, США, Россия и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (так называемый Будапештский меморандум). Таким образом, Украина приобрела статус безъядерного государства. В связи с агрессией России на Донбассе и аннексией Крыма Будапештский меморандум был подвергнут критике со стороны некоторых украинских политиков.