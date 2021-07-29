Худшая ситуация за 30 лет — Ляшко об энергетике Украины Олег Ляшко раскритиковал СНБО за бездействие в сфере энергетической безопасности страны

21:23, Вчера

Совет национальной безопасности Украины на ближайшем заседании планирует рассмотреть вопрос энергетической безопасности Украины. Ситуацию с энергетикой прокомментировал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"СНБО обязан был рассмотреть вопрос ситуации в энергетике еще полтора года назад. Когда по инициативе партии власти внесли изменения в закон, оторвали украинскую энергетическую систему от объединения с европейской энергосистемой и запустили в Украину российское и белорусское электричество. За полтора года в энергетике полный коллапс, Украина абсолютно не готова к новому отопительному сезону, на складах на станциях меньше 1 млн тонн угля, при том, что чтобы пройти отопительный сезон, нужно минимум 3 млн тонн угля. У нас до отопительного сезона осталось 4 месяца. Угольная отрасль добита, собственного угля не хватает, значит, его нужно привезти из-за границы — из Казахстана, России или Америки, — заплатить за это миллиарды гривен, а где их взять — непонятно", — заявил он.

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Ляшко считает, что действия власти привели к наихудшей ситуации в энергетике Украины за все годы независимости.

Абсолютная бездеятельность правительства и Совета национальной безопасности привели к коллапсу в энергетике. Сегодня она фактически в реанимации, и если власть не будет принимать меры, дорога одна — на кладбище. Поэтому мы требуем от власти, чтобы они немедленно приняли меры для стабилизации ситуации в энергетике страны, для обеспечения углем станций, для стабилизации оплаты счетов в энергетической сфере, чтобы не было этих фантастических долгов. Сегодня ситуация в энергетике Украины — наихудшая за 30 лет. Мы хотим, чтобы следующей зимой в домах украинцев было тепло и свет, чтобы не покупали российское и белорусское электричество, чтоб Украина использовала украинское электричество, украинский уголь, платила деньги украинским шахтерам и энергетикам, чтобы налоги шли в украинский бюджет, а не в бюджет России. Полтора года они ничего не делали, в теперь жареный петух клюнул в одно место, и они вдруг собираются что-то там рассматривать. Они не способны ничего рассмотреть. Мы считаем, что это абсолютно безответственно перед Украиной. Если не принять меры, нас ждут или веерные отключения, или возобновление российского и белорусского импорта, что является преступлением перед каждым украинцем", — заявил он.

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Напомним, с января по май 2021 года Украина импортировала из России и Беларуси 700 млн кВт часов на сумму более 1 млрд грн. Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси. Этот закон был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 15 апреля. 26 мая НКРЭКУ согласилась ограничить импорт, однако вопреки требованиям закона остановила его только на 4 месяца - до 1 октября 2021 года.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что следующий отопительный сезон в Украине под угрозой из-за импорта электроэнергии из Беларуси и России.

Из-за покупки за рубежом украинские производители электроэнергии снижают мощности и, соответственно, меньше закупают уголь на шахтах. Поэтому и горняки остаются без работы и зарплаты, отметил политик. К отопительному сезону, по мнению Ляшко, ситуация может стать критической.