Чауса везут в НАБУ: детали от адвоката судьи По мнению адвоката, экс-судью "легализовали" на территории Украины

16:52, Сегодня

Экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, обнаруженного в одном из сел Винницкой области, везут в Киев в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом сообщил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" его адвокат Юлиан Балан.

"Я пообщался с его адвокатом из Киева, мы узнали, что его сейчас везут в НАБУ. Пообщался с его женой, она утверждает, что это он, и фотография, наверное, довольно свежая. Предполагаю, что это единственная возможность легализовать его нахождение на территории Украины после того, как его похитили, и тот факт, что он сейчас появился и его взяли в СБУ или НАБУ или другие органы, - наверное, это будет арест и далее уголовное производство по делу, которому он был объявлен в розыск", - рассказал адвокат.

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Ранее экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года выкрали неизвестные, был обнаружен в Винницкой области.

Как сообщает Цензор.нет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в полицию позвонил житель села Мазуровка и сообщил, что обнаружил экс-судью.

Чаус рассказал, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. В ходе проверки стало известно, что этот человек находится в розыске НАБУ по ч. 4 ст. 368 УК - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Напомним, в 2016 году детективы НАБУ разоблачили судью Николая Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Его дело привлекло внимание СМИ тем, что Чаус спрятал полученные деньги в стеклянную банку и закопал ее.

Верховная Рада дала согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности, однако Чаус успел бежать за границу. Экс-судью объявили в розыск, впоследствии он был задержан в Молдове по экстрадиционному запросу Украины.

В апреле 2021 власти Молдовы заявили о похищении Николая Чауса, которого готовили к экстрадиции в Украину.