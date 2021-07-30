Эксперт о выездном заседании СНБО: не вижу пользы, только пиар Василий Вовк рассказал, почему считает выездные заседания СНБО бессмысленными

16:54, Сегодня

СНБО планирует провести выездное заседание в Донецкой области. Нужно ли это делать, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" эксперт по госбезопасности Василий Вовк.

"Каким образом выездные заседания усиливают позиции регионов? Как усиливается позиция регионов после того, как приехала куча должностных лиц, охранные меры применяются к каждому, движение перекрыто, народ недоволен, водители и пешеходы недовольны. Быстро провели заседание, уехали оттуда, так как в Киеве решаются все вопросы. Когда-то были выездные заседания судов в регионах с целью профилактики преступлений. Они проводились в сельских клубах, районных домах культуры, туда приходили люди, слышали и видели, как судят за преступления – вот это была профилактическая работа", — сказал он.

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По мнению эксперта, в выездном заседании СНБО нет смысла.

"Если СНБО выезжает с целью профилактики преступлений, то я это приветствую, но давайте тогда пересматривать функцию СНБО и не перетягивает ли он на себя полномочия других органов. Я не понимаю, в чем суть выездных заседаний – они закрытые, туда не могут быть допущены ни журналисты, ни местные лидеры, старосты и так далее. А после проведут брифинг, который покажут по местному телеканалу – ну так это неважно. Если мы говорим, что в контрабандном контексте, тогда одновременно нужно проводить заседания во Львове, Одессе, Харькове, на Волыни и так далее. Я не вижу от этого пользы, только пиар", — сказал он.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет 30 июля выездное заседание в Донецкой области, сообщает "Украинская правда".

На выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое состоится на Донбассе, рассмотрят восемь вопросов, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. "Президент согласовал повестку дня. Будут вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе. Вопросы, связанные с медициной, с водой. Восемь вопросов завтра мы будем рассматривать", – сказал он.

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что такие заседания усиливают позиции регионов.