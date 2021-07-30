Случаются странные истории — политэксперт об обнаружении судьи Чауса Борис Тизенгаузен прокомментировал историю со скандальным судьей, которого нашли в селе на Виннитчине

18:56, Сегодня

Со скандальным судьей Николаем Чаусом, которого обнаружили в Винницкой области, происходят странные вещи — об этом заявил политэксперт Борис Тизенгаузен в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Если он был украден, и специализированно под это готовилась какая-то операция, вряд ли бы его держали в каком-то селе, в доме, где он может спокойно разгуливать, приходить в сельсовет или куда он там пришел, без сопровождения. Мне это кажется немного странным. Мы помним, что Чаус носитель крайне важной информации, не зря его в свое время вывозили из Украины с привлечением спецслужб. Если бы его держали – не думаю, что он так спокойно в одних шортах куда-то пошел гулять и зашел в сельсовет. Если это не Чаус – тут вопрос снимается сразу, а если это действительно он, и силовики его доставят в Киев – тогда просто ждем дополнительной информации", — сказал он.

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Эксперт считает, что развитие ситуации с Чаусом непредсказуемо.

"Я даже не берусь прогнозировать, с Чаусом постоянно случаются странные истории, он где-то исчезает, где-то появляется, потом снова исчезает. Я бы подождал официального комментария. Есть еще один небезопасный момент – те люди, которые его вывезли опять в неизвестном направлении, к силовым структурам не имеют отношения, либо представляют заинтересованных лиц. Тогда мы снова на какое-то время потеряем Чауса. Надеюсь, что он будет жив-здоров и даст показания", — сказал он.

Ранее экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года выкрали неизвестные, был обнаружен в Винницкой области. В полицию позвонил житель села Мазуровка и сообщил, что обнаружил экс-судью, сообщает Цензор.нет.

Чаус рассказал, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. В ходе проверки стало известно, что он находится в розыске НАБУ.

Напомним, в 2016 году детективы НАБУ уличили судью Николая Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Его дело привлекло внимание СМИ тем, что Чаус спрятал полученные деньги в стеклянную банку и закопал ее.

Верховная Рада дала согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности, однако Чаус успел бежать за границу. Экс-судью объявили в розыск, впоследствии он был задержан в Молдове по экстрадиционному запросу Украины. В апреле 2021 власти Молдовы заявили о похищении Николая Чауса, которого готовили к экстрадиции в Украину.