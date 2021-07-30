Экс-советник Путина о "ядерном шантаже" Арахамии: это инструмент Кремля Руководство Украины должно придерживаться "более этической позиции", считает Андрей Илларионов

19:51, Сегодня

Если Украина будет использовать риторику относительно возобновления статуса ядерной державы, она поставит себя в положение Ирана и Северной Кореи. Кроме того, шантаж является инструментом, который использует Кремль.

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" рассказал экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов, комментируя громкое заявление нардепа от "Слуги народа" Давида Арахамии насчет ядерного статуса Украины.

"Это мнение одного из депутатов Верховной Рады, это же не позиция исполнительной власти. Это не позиция президента Украины. Шантаж – это инструмент, которым пользуется хозяин Кремля, и даже хозяин Белого Дома в 2015 году пользовался этим инструментом по отношению к предыдущему президенту Украины в отношении снятия генерального прокурора", - отметил он.

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По словам Илларионова, руководство Украины "придерживается более этической позиции".

"Это правильный подход. Важно занимать правильную позицию – это позиция защиты страны, граждан Украины, которая оплачена кровью более 13 тыс. украинцев. Для этого не стоит прибегать к таким мерам. Попытка идти по этому пути – это поставить Украину в положение Ирана, Северной Кореи. Это самое последнее, что можно порекомендовать. Положение Украины не там, а в Европе, рано или поздно Украина станет ее полноценным членом", - заявил экс-советник Путина.

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Напомним, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина при условии сохранения ядерного потенциала могла бы "шантажировать весь мир".

"У Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума (Будапештского – ред.). В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо было совершенно по-другому", - заявил нардеп.

Напомним, 5 декабря 1994 года Украина, США, Россия и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (так называемый Будапештский меморандум). Таким образом, Украина приобрела статус безъядерного государства. В связи с агрессией России на Донбассе и аннексией Крыма Будапештский меморандум был подвергнут критике со стороны некоторых украинских политиков.