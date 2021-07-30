Саакашвили о коррупции на таможне: даже при Януковиче такого не было По словам Саакашвили, коррупцией руководят бывшие или теперешние сотрудники СБУ

20:19, Сегодня

Ситуация с коррупцией на украинской таможне сейчас худшая за всю историю государства.

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

"Сейчас ситуация на таможне хуже, чем в начале 2000-х. Даже при Януковиче такого не было. Раньше компании шли и предлагали деньги за решение вопросов, сейчас сами таможенники говорят, чтобы несли деньги. Там созданы точки сбора кэша, всем этим руководят бывшие или теперешние сбушники. Наумов, которого уволил Зеленский, был кассиром СБУ. Но одни головы рубят, вырастают другие, потому что система не меняется. Такой ситуации никогда не было, это печально, но все об этом знают. Не будем себя обманывать", - сказал он.

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Саакашвили напомнил, что в прошлом году на Национальном совете реформ был утвержден проект реформирования таможни.

"Но этот проект не устраивает мафию в правительстве. Министр финансов Марченко, который невозмутимо говорит, что ничего не надо менять, называет меня политическим гастролером. Это я гастролер, который создал самую лучшую таможню в мире, согласно данным Всемирного банка?! А этот заср*нец, извините, при котором таможня стала самой худшей в истории Украины, будет называть меня гастролером, а сам будет каждый день грабить! Он мелкая сошка, имеет во всем этом маленькую долю, там региональные группы влияния", - подчеркнул глава исполкома Совета реформ.

Напомним, экс-глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко в эфире телеканала "Украина" заявил, что госбюджет Украины ежегодно теряет от 2 до 3 млрд долларов из-за плохой работы таможенной службы.

"Через "коррупционный хаб", куда входят не только таможенники, но и правоохранители, все те, кто сидит на границе, недобросовестные бизнесмены и та далее, и утекают из госбюджета эти 2-3 млрд долларов", - сказал Макаренко.

Ранее известный журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украине после победы над коррупционными схемами на таможне больше не понадобится финансовая помощь МВФ.