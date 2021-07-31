В стиле 1939 года: Илларионов объяснил, кто вдохновил Путина на статью об Украине Окружение Путина до сих пор мыслит категориями советской эпохи, отметил экс-советник президента РФ

13:32, Сегодня

Президент России Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев" скопировал стиль советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова. Путин отрицает право Украины на собственный суверенитет так же, как Молотов в 1939 году отрицал это право Польши.

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" рассказал экс-советник Путина Андрей Илларионов.

"Что касается жанра, стиля, лексики, это воспроизведение всего того, что было написано господином Молотовым в 1939 году с 17 сентября по 31 октября в отношении Польши. 17 сентября Молотов выпустил так называемую дипломатическую ноту, которая была передана послу Польши, затем он выступил по радио, и 31 октября выступил на сессии Верховного совета", - отметил экс-советник президента РФ.

Читайте также: Путин и Байден заключили пакт против Украины – Илларионов

По его словам, эти три документа Молотова и документы Путина аналогичны.

"Например, известное заявление Молотова "Польша – это уродливое детище Версальского договора". В статье Путина мы читаем "Украина – это детище советской эпохи". И таких аналогий там около двух десятков. Те, кто писал и помогал Путину создавать это произведение, по-прежнему мыслят в стилистике 1939 года. Это подход не к Финляндии после Второй мировой войны, это подход к Балтийским странам в 1940 году и подход к Польше в 1939 году, это попытка установления контроля над Украиной, попытка ликвидировать украинскую государственность, суверенитет", - подчеркнул Илларионов.

Читайте также: Путин не отказался от своих планов: Илларионов рассказал об угрозах для Украины

Напомним, президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Он назвал Украину и Россию "частями, по сути, одного исторического и духовного пространства". Президент РФ подчеркнул, что и русские, и украинцы, и белорусы "являются наследниками Древней Руси". Также Путин утверждает, что "подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией".

"Западные авторы проекта "анти-Россия" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней", - говорится в статье.

Статья Путина вызвала большой резонанс, ее прокомментировали многие политики, журналисты, лидеры мнений - не только в Украине, но и в самой России.