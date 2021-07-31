Дело Чауса: эксперт не исключил, что экс-судья вновь исчезнет Правоохранительные органы не могут договориться о подследственности дела

17:06, Вчера

Задержанный СБУ экс-судья Николай Чаус может вновь исчезнуть, поскольку правоохранительные органы конфликтуют между собой из-за его дела.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" доктор философии в области права Владимир Мартыненко.

"У нас на сегодняшний день есть конфликт между правоохранительными структурами. Это, прежде всего, подрывает доверие международных партнеров к нашему государству. Я уже молчу о подрыве доверия со стороны украинских граждан к правоохранительной системе. Вчерашние события (задержание Чауса – ред.) - прямое подтверждение этому", - заявил он.

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По словам Мартыненко, "нужно смотреть, по каким уголовным производствам Чаус задерживается".

"И тут может иметь место, в том числе, участие СБУ. Она об этом заявила сегодня на своих официальных ресурсах. Также его может задерживать НАБУ, в принципе, кто угодно из правоохранителей, по той простой причине, что есть решение суда об экстрадиции и, соответственно, стоит вопрос о розыске. И после задержания его обязаны доставить в суд, процессуально на это дается 48 часов, чтобы избрать меру пресечения. Пока что 48 часов не прошло, мы ждем, когда кто-либо из правоохранителей, в данном случае СБУ, доставит его в суд", - отметил эксперт.

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При этом Мартыненко считает, что "в реалиях украинского беспорядка в работе некоторых органов может произойти что угодно".

"Я не исключаю, что может быть снова исчезновение Чауса, и вообще какой-то другой процесс. Предварительно мы думаем, что СБУ доставила его на Владимирскую, 33, как об этом заявили детективы НАБУ. Но ведь подтверждения нет. Его могли оставить в Винницкой, Житомирской областях, и вчера спецподразделение возвращалось вообще без Чауса. Официально его на Владимирской нет. Может быть любое развитие ситуации. У меня вопрос к прокуратуре – почему она не устанавливает, кто должен заниматься этим делом, не установит законность и подследственность", - подчеркнул он.

Ранее экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года выкрали неизвестные, был обнаружен в Винницкой области.

Как сообщает Цензор.нет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в полицию позвонил житель села Мазуровка и сообщил, что обнаружил экс-судью. Чаус рассказал, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. В ходе проверки стало известно, что этот человек находится в розыске НАБУ по ч. 4 ст. 368 УК - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

В результате Чауса задержали и доставили в Киев.

Напомним, в 2016 году детективы НАБУ разоблачили судью Николая Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Его дело привлекло внимание СМИ тем, что Чаус спрятал полученные деньги в стеклянную банку и закопал ее.

Верховная Рада дала согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности, однако Чаус успел бежать за границу. Экс-судью объявили в розыск, впоследствии он был задержан в Молдове по экстрадиционному запросу Украины.

В апреле 2021 власти Молдовы заявили о похищении Николая Чауса, которого готовили к экстрадиции в Украину.