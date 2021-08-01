Отвлекает от работы: "слуга народа" высказалась о слухах относительно отставок в Кабмине Евгения Кравчук рассказала, есть ли в парламенте обсуждения отставок министров

18:38, Сегодня

Обсуждение вероятных отставок в Кабмине мешает его работе, заявила депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Я бы сейчас не называла ни ведомства, ни фамилии, безотносительно к оценкам коллег. Все это отвлекает министров от нормальной работы, все читают какие-то новости, кто в каком телеграм-канале написал какую фамилию, какой депутат высказал свое мнение. Такие серьезные вещи как кадровые изменения нужно обсуждать, когда есть предмет разговора. Ни заявлений об отставке, ни намеков о том, что те или иные министры будут писать заявления, я не вижу. Я даже не знаю, за чью отставку собирают подписи в парламенте", — сказала она.

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По словам Кравчук, предметных обсуждений конкретных министров на данный момент нет.

"В целом, если такие процессы происходят, эти постановления ни о чем юридически не свидетельствуют. Кому-то персонально не понравился какой-то министр – это не означает, что постановление выносится на голосование. Исключением был господин Степанов, когда мы действительно голосовали за его отставку без написания заявления по собственному желанию. Сейчас предметных разговоров я не вижу. Правительство должно работать в штатном режиме, а в сентябре у нас будет встреча с президентом, возможно, какие-то вопросы обсудим. Но сейчас пусть работают и показывают результат", — сказала она.

Напомним, 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке, позже появились слухи о новых увольнениях в правительстве.

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что вслед за отставкой Авакова из Кабмина могут уволить глав Минюста Дениса Малюську и Минобороны Андрея Тарана.

"Нас ожидает еще несколько отставок. У меня был разговор с президентом, я всегда говорю в глаза то, что думаю. Я считаю, что, например, министр юстиции Денис Малюська – это недоразумение... Думаю, Тарана тоже в течение нескольких дней на посту министра обороны не будет. Парад по случаю независимости Украины будет принимать другой человек", — заявил журналист.