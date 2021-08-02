Способ давления — в ТКГ объяснили, почему Россия настаивает на встрече в Минске Татьяна Иванова рассказала, что может произойти с украинской делегацией в ТКГ в Беларуси

16:40, Сегодня

Россия продвигает вопрос очной встречи Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске. Подробности рассказала в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Татьяна Иванова.

"Они начали продвигать этот вопрос, и мое личное мнение, что не просто так. Процесс никак не продвигается с точки зрения России, навязывания нам каких-то своих видений, как нужно урегулировать процесс. А точнее, не урегулировать, а отдать неподконтрольные территории Украины на условиях России. Им нужно найти какое-то давление на украинскую делегацию в ТКГ", — сказала она.

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Иванова объяснила, что может стать инструментом давления России на Украину.

"Что может быть таким давлением? Например, если мы будем проводить встречу в Минске, то там нужно обеспечить безопасность украинской делегации. Гарантировать такую безопасность после событий в Минске никто не может. Там активно работают не только белорусские, но и российские спецслужбы. А на некоторых членов украинской делегации есть возбужденные уголовные дела, по которым они преследуются. И кто будет им там гарантировать безопасность, кто гарантирует, что они не будут задержаны? Кто гарантирует, что на тех членов, на которых еще нет дел, они не появятся завтра? А это, конечно, будет давление на украинскую делегацию", — сказала она.

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Напомним, после выборов в Беларуси в августе 2020 года, которые сопровождались массовыми протестами, Украина не признала Александра Лукашенко официально избранным президентом. После этого представители украинской власти заговорили о переносе переговоров по Донбассу из Минска.

В частности, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что перенос переговоров - "это не тот вопрос, который можно решить в одностороннем порядке". По его словами, свое согласие должны дать Россия и ОБСЕ.

Недавно представитель России в ТКГ Борис Грызлов предложил провести следующие переговоры по Донбассу в очном режиме в Минске.