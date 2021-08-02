Россия предложила вернуть переговоры по Донбассу в Минск - Гармаш отреагировал РФ пытается переложить ответственность за неудачные переговоры на Украину, отметил Гармаш

18:49, Сегодня

Россия предлагает провести в Минске переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу в очном формате, чтобы переложить на Украину ответственность за свою неконструктивную позицию.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" заявил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. На вопрос, возможны ли очные переговоры ТКГ в Минске, Гармаш ответил:

"Грызлов (глава делегации России в ТКГ – ред.) озвучивал эту идею на прошлом заседании ТКГ. Она не получила позитивного отклика от украинской делегации. Более того, уже после заседания украинская делегация и моими устами, и устами Арестовича сказала, что для нас неприемлем этот вариант. Мы не считаем эпидемиологическую ситуацию в России и сблизившейся с ней Беларусью допустимой для перевода переговоров в оффлайн-режим, то есть в очную форму. Мы прекрасно понимаем сегодня, почему Грызлов делает эти заявления. Просто он в очередной раз пытается переложить ответственность за неконструктивную позицию России в ходе этих переговоров на Украину".

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По его словам, неважно, в какой форме проходят переговоры – очно или заочно.

"Важно, что в них нет стороны конфликта, что Россия не признает себя стороной конфликта, и поэтому нет конструктивного диалога. Только появится сторона конфликта – можно говорить очно, но, опять же, не в Беларуси, потому что эпидемиологическая ситуация не способствует, чтобы мы и представители ОБСЕ туда ехали", - сказал член украинской делегации.

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Напомним, после выборов в Беларуси в августе 2020 года, которые сопровождались массовыми протестами, Украина не признала Александра Лукашенко официально избранным президентом. После этого представители украинской власти заговорили о переносе переговоров по Донбассу из Минска.

В частности, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что перенос переговоров - "это не тот вопрос, который можно решить в одностороннем порядке". По его словами, свое согласие должны дать Россия и ОБСЕ.

В свою очередь известный журналист Дмитрий Гордон спрогнозировал, что переговоры о судьбе Донбасса будут перенесены в Вену.

Недавно представитель России в ТКГ Борис Грызлов предложил провести следующие переговоры по Донбассу в очном режиме в Минске.

"На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе", - сказал Грызлов, которого цитирует ТАСС.