Экс-глава СБУ об отказе Украины от ядерного оружия: решение было ошибочным Только ядерное оружие может защитить границы Украины, считает Игорь Смешко

20:43, Вчера

Отказ Украины от ядерного статуса был ошибкой, она может ставить вопрос о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия, если Запад не способен гарантировать ее безопасность.

Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"Программное обеспечение нацеливания стратегического ядерного оружия делал харьковский "Хартрон". Оптические приборы, используемые в стратегических комплексах нацеливания - это наш "Арсенал". Ядерный боезаряд - это порошковый металл. Говорят: головка стала бы дышать - был бы второй Чернобыль. Головка не дышит, этот металл излучает то, что вредно для здоровья, но циркониевая укупорка, оболочка 20-25 лет обеспечивает защиту. Мы - одна из самых богатых стран в мире по цирконию. То есть все эти технологии были, мы де-факто были ядерным государством. У нас были два хорошие ядерные центры - Киев и Харьков. При политической воле мы все это могли сделать. Ядерное оружие вывезли до мая 1992 года", - отметил Смешко.

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По его словам, экспертно-научный совет "выступал за то, что тактическое ядерное оружие мы должны оставить в Украине".

"Давление (чтобы подписать Будапештский меморандум - ред.), которое оказывалось и на первого, и на второго президента со стороны США и России, я был свидетель, оно было сумасшедшим. Решение было ошибочно. Мы сейчас должны требовать от ядерных стран - или мы развиваем меморандум дальше по гарантиям безопасности и суверенитета нашего государства, или мы можем начать внутренние консультации в Украине по выходу из договора о нераспространении ядерного оружия, и рассматривать возможность в перспективе стать ядерным государством. Потому что только ядерное оружие де-факто и де-юре защищает границы страны", - заявил экс-глава СБУ.

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Напомним, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина при условии сохранения ядерного потенциала могла бы "шантажировать весь мир".

"У Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума (Будапештского – ред.). В принципе мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, с нами все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо было совершенно по-другому", - заявил нардеп.

Слова Давида Арахамии в эфире канала "Украина 24" вызвали бурную реакцию в соцсетях. В частности, известный украинский журналист Сергей Руденко написал, что Арахамии "следует зашить рот".

5 декабря 1994 года Украина, США, Россия и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (так называемый Будапештский меморандум). Таким образом, Украина приобрела статус безъядерного государства. В связи с агрессией России на Донбассе и аннексией Крыма Будапештский меморандум был подвергнут критике со стороны некоторых украинских политиков.