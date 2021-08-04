Чаус может разгласить важную информацию: полковник СБУ о причинах закрытого заседания суда Олег Стариков отметил, что в деле Чауса очень много неясного, и такое не произошло бы в "нормальной стране"

15:48, Сегодня

Экс-судья Николай Чаус, которого Национальное антикоррупционное бюро задержало в больнице "Феофания", на судебном заседании может разгласить информацию, которая взбудоражит общество, поэтому дело необходимо засекретить. Такое мнение в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" высказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Эксперт отметил, что в этом деле очень много неопределенности.

"По всей видимости, в ситуации с Чаусом произошло столкновение двух правоохранительных органов. В нормальном государстве такого быть не должно. Если есть соответствующие обвинения по какой-то статье, если это коррупция, значит, пусть занимаются антикоррупционные органы. Если это связано с госбезопасностью, этим должны заниматься другие. Поэтому кто бы чего ни говорил, здесь больше непонятного, чем понятного. Как в фильме "17 мгновений весны": ясность – это одна из форм полного тумана. Мне ничего не понятно. На каком основании СБУ взяла под охрану судью Чауса? Что предъявляет НАБУ, где он реально оказался, где его месяц держали в таких скотских условиях, о которых говорит адвокат?" - сказал Стариков.

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Полковник СБУ одобрил действия адвоката Ростислава Кравца, который настаивал на проведении судебного заседания в закрытом режиме.

"Возле него (Чауса - ред.) кроется рой разных тяжких преступлений, если он начнет о них говорить, то, я так думаю, проблема будет у многих больших должностных лиц. А почему закрытое заседания? Потому что неизвестно, что он скажет. Представьте, что он скажет что-то, что произведет эффект разорвавшейся бомбы в обществе, к чему это приведет? Поэтому адвокат Кравец совершенно правильно понимает, что дело не уголовное, а больше связано с национальной безопасностью. Нужно перевести это дело в режим секретности, а у лиц, принимавших участие в судебном заседании, взять подписку о неразглашении и думать, как выйти из этой ситуации", - сказал Стариков.

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Как сообщает "Украинская правда", НАБУ, которое с 2016 года расследует уголовное производство по факту получения Чаусом крупной взятки, задержало его в больнице "Феофания". В 2017 году суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но Чаус скрывался в Молдове, где просил политического убежища. После того как Молдова отказала Чаусу, его похитили, предположительно украинские спецслужбы. 30 июля 2021 года Чауса обнаружили в селе Мазуровка в Винницкой области, после чего он оказался в СБУ, однако НАБУ требовало его выдачи.

Ранее адвокат Ростислав Кравец в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал, что Чаус находится в неудовлетворительном физическом состоянии. "Его состояние, на мой взгляд, совсем неудовлетворительное. Учитывая то время, которое он находился в неволе, очевидно, он незаконно был лишен свободы, думаю, что ему необходима психологическая помощь", - сказал адвокат.