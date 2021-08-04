Показания Чауса могут лечь в основу уголовных дел против экс-чиновников – нардеп Экс-судья проходит свидетелем по ряду уголовных производств

20:09, Сегодня

Экс-судья Николай Чаус является ценным свидетелем для многих правоохранительных органов, его показания могут лечь в основу уголовных дел против высокопоставленных чиновников.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, комментируя суд по избранию Чаусу меры пресечения.

"НАБУ и СБУ ведут два абсолютно отдельных уголовных производства с разным статусом Чауса. В данный момент Высший антикоррупционный суд рассматривает вопрос о мере пресечения для экс-судьи. То есть именно суд может решить, где конкретно будет находиться Чаус – за решеткой в СИЗО, или на ночном, или дневном домашнем аресте. И в зависимости от этого можно далее говорить, где конкретно он будет пребывать, кто будет заниматься его безопасностью, чтобы он снова не исчез", - сказала она.

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По словам Янченко, СБУ расследует ряд производств, где у Чауса есть статус свидетеля.

"На сегодняшний день Чаус для многих правоохранительных органов является полезным источником информации, человеком, чьи свидетельства могут лечь в основу других уголовных производств, в том числе в отношении бывших чиновников", - отметила "слуга народа".

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Напомним, в 2016 году детективы НАБУ разоблачили судью Николая Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Его дело привлекло внимание СМИ тем, что Чаус спрятал полученные деньги в стеклянную банку и закопал ее.

Верховная Рада дала согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности, однако Чаус успел бежать за границу. Экс-судью объявили в розыск, впоследствии он был задержан в Молдове по экстрадиционному запросу Украины. В апреле 2021 года власти Молдовы заявила о похищении Николая Чауса.

30 июля Чаус был обнаружен в Винницкой области. Он рассказал, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. Чауса задержали и доставили в Киев.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на заседании 4 августа должен принять решение относительно меры пресечения Чаусу.