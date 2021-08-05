Не политические изменения — "слуга народа" объяснила перестановки в Кабмине Елена Мошенец рассказала, что думает о назначениях новых заместителей министров

16:55, Сегодня

Кабмин уволил заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, также были назначены заместители министра инфраструктуры — Мустафа Найем и Василий Шкураков, а заместителем министра обороны стала Анна Маляр. О чем говорят перемены в правительстве, рассказала в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" народный депутат из "Слуги народа" Елена Мошенец.

"Я отношусь к этому очень позитивно. Я считаю, что если почитать биографии новых представителей власти, они очень позитивные и профессиональные люди, я очень надеюсь, что они покажут соответствующие результаты. В целом я не могу сказать, что изменения в украинском правительстве происходят часто на уровне заместителей министров, и я бы не воспринимала это как какие-то тектонические сдвиги. Это тактическая смена работников, которые отвечают за определенные задачи, это не политические задачи, а конкретные задачи по конкретным направлениям", — сказала она.

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Мошенец отдельно прокомментировала назначение Анны Маляр заместителем министра обороны по вопросам информационной политики.

"Анну Маляр я знаю лично, очень уважаю ее как специалиста и уверена, что эта должность отвечает ее компетенциям, и что она сможет реализовать свои навыки и опыт. Я считаю, неважно, сколько раз были перемены, важно, какой результат мы получим и достигаем ли целей. Результат важнее процесса. Хочу сказать, что на информационную войну Россия тратит миллиарды долларов - около 4 млрд, из которых один идет на Украину. Представьте себе, эти финансовые ресурсы настолько сильные, что покрывают не только Украину. И мы тут должны бороться всеми возможными методами, и сфера информационной политики — это сфера компетенции Министерства обороны", — сказала она.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что в Кабмине осенью ожидаются кадровые перестановки, обсуждается замена сразу нескольких министров.

"Разговоры идут не только о смене министра обороны. Например, разговоры идут о министре юстиции или культуры. Я часто слышала на эфирах вопросы именно такого рода. Речь идет о том, будут ли кадровые изменения осенью. Будут. А какими будут – это решать президенту и премьеру", — объяснила депутат.

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке, после чего пошли активные слухи о новых увольнениях в правительстве.