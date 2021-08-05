Не нужно полагаться на Байдена как на "дядю Джо" — Климкин о визите Зеленского в США Экс-глава МИД рассказал, при каком условии США помогут Украине

19:33, Сегодня

Украине не стоит надеяться, что США решит ее проблемы. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя будущую встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"Я против ожиданий, особенно пустых. Я не говорю конкретно об этой встрече, но инфантильность никогда не работает. Если мы будем полагаться на Байдена как на "дядю Джо" и говорить, что он все решит за нас — Донбасс, "Северный поток" и много других вопросов, это на самом деле не работает. Помогают только тем, кто помогает себе. Поэтому Владимир Зеленский должен приехать в Вашингтон с четким видением того, что мы можем сделать, и что можно сделать вместе с Соединенными Штатами", — сказал он.

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Климкин ответил, что Украина может сделать в отношении российского газопровода "Северный поток 2", который строится в обход Украины.

"Единственная 100% возможность — это убедить Байдена и Меркель создать новый формальный или полуформальный формат при участии нас, США, германии и Евросоюза для обсуждения всех вопросов, связанных с реорганизацией газопроводов, объемов, условий, с использованием европейского законодательства, а также других вопросов, включая техническую сертификацию. Сейчас полностью в руках Байдена задержать эту сертификацию на месяцы. А также определить вместе с новым немецким правительством, как будет функционировать "Северный поток 2". Но важно договариваться об этом не после того, как Меркель договорится с Байденом, а чтобы с самого начала мы как страна были за столом (переговоров — ред.)", — сказал он.

Напомним, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский пообщались по телефону 7 июня. Во время разговора Байден пригласил Зеленского приехать в Вашингтон. Впоследствии в Белом доме сообщили, что Зеленский должен встретиться с Байденом в Вашингтоне 30 августа.

Россия строит газопровод "Северный поток-2" в обход Украины, что может вызвать падение транзита газа через украинскую ГТС. США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей"