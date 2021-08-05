Олег Ляшко вспомнил, как пел ночью с Евгением Марчуком Лидер Радикальной партии рассказал о знакомстве с бывшим премьер-министром Украины

20:13, Сегодня

Своими воспоминаниями об экс-премьер-министре Украины Евгении Марчуке, который умер 5 августа, поделился лидер Радикальной партии Олег Ляшко в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Искренне сочувствую семье Евгения Марчука. Я знал его лично. Интервью у него брал очень давно. А когда на президентских выборах (2009 год) мы вместе с ним ехали из Черкасс, ночью возвращались, где-то в 2 часа остановились между Киевом и Черкассами, на капоте Евгений Кириллович накрыл что-то поесть, выпить. Мы стояли среди ночи. Он говорит: посмотри, какая ночь звездная, ясная. И мы как затянули: "Ніч яка місячна, зоряна, ясная" (известная украинская песня — ред.). И пели там до 3-х часов. Царство небесное. Он на самом деле был одним из тех государственников, глыба, каких, к сожалению, совсем нет в нынешней власти", — сказал он.

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Евгений Марчук родился в 1941 году в Одесской области. В 1963 году окончил филологический факультет Кировоградского педагогического института, работал в КГБ УССР. Указом президента в 1994 году ему было присвоено звание генерала армии.

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В разное время занимал ряд важных государственных должностей: государственный министр по вопросам обороны, национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций УССР; первый глава Службы безопасности Украины; вице-премьер-министр и первый вице-премьер; депутат Верховной Рады; секретарь СНБО. С мая 2015 представлял Украину в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы, с 2018 года указом президента был уполномочен представлять Украину в ТКГ вместо Леонида Кучмы.