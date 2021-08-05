Нужно время: Виктор Ляшко ответил доктору Комаровскому насчет борьбы с "Дельтой" Министр здравоохранения рассказал о решении по модернизации медицинской системы

21:22, Сегодня

Доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" сказал, что ситуацией со штаммом "Дельта" должен заниматься СНБО. На это ответил глава Минздрава Виктор Ляшко в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Дважды это обсуждалось. Я как глава Минздрава в прошлую пятницу и на позапрошлом заседании СНБО докладывал. И в прошлую пятницу было принято соответствующее решение. Ожидаем введения его в действие указом президента, где прописаны определенные шаги, как должна модернизироваться система здравоохранения, в том числе и для того, чтобы реагировать на вызовы — биологические, токсикологические, химические, радиологические", — сказал он.

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По словам Ляшко, на все эти действия нужно немало времени.

"Мы понимаем, что построить новые больницы везде нельзя. Нужно довольно длительное время. Поэтому есть четкие планы, что надо сделать по нормативно-правовым документам, по материально-техническому оснащению, чтобы наши больницы были способны обнаруживать, госпитализировать и лечить больных, в том числе и COVID-19", — сказал он.

Напомним, врач Евгений Комаровский ранее заявил, что в Украине ко Дню Независимости возможна вспышка заболеваемости новым штаммом коронавируса "Дельта". "Почему до сих пор не собрали СНБО? Это плохо кончится", — заявил он.

Ранее Виктор Ляшко рассказал, что в Украине наблюдается постепенный рост заболеваемости коронавирусом, но вспышка возможна в любой момент.

"Сегодня у нас есть штамм "Дельта" — он значительно интенсивнее поражает людей, передается от человека к человеку. Пользуясь случаем, приглашаю всех в пункты прививок, центры вакцинации сделать прививку и исключить коллапс системы здравоохранения", — заявил он.