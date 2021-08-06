Гончаренко ответил Шойгу о Крыме: "В Одессе ты еле-еле поц" Алексей Гончаренко прокомментировал заявление российского министра насчет Крыма

12:11, Сегодня

Народный депутат Алексей Гончаренко ответил министру обороны РФ Сергею Шойгу, который заявил, что Крым навсегда останется российским. Шойгу прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским.

"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет". Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским", — заявил российский министр.

На это Алексей Гончаренко ответил в своем Telegram-канале.

"Я как одессит, отвечу Шойгу – это в Москве ты министр обороны, в Одессе – еле-еле поц.

P.S. Вернем Крым, а тебя, раз уж так хочешь, посадим в одесскую тюрьму. Там выучишь новые анекдоты", — заявил он.

Ранее в интервью телеканалу "Дом" Владимир Зеленский, в частности, призвал жителей ОРДЛО, которые считают себя русскими и что их место в России, "искать себе место в России". Думать так и продолжать жить на территории Украины президент назвал "большой ошибкой". Также он заявил, что Крым освободится от оккупации, и все его жители вернутся в Украину – это только вопрос времени.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ обвинила Зеленского в попытке "избавиться от своих избирателей как ненужных свидетелей невыполненного им обещания о мире". Об этом она написала в своем Telegram-канале.