На Донбассе должны самоопределиться: эксперт объяснил слова Зеленского насчет ОРДЛО Президент говорил на понятном для жителей Донбасса языке, отметил Борис Тизенгаузен

08:51, Сегодня

Президент Владимир Зеленский посоветовал жителям ОРДЛО, считающим себя россиянами, самоопределиться, поскольку Украина вернет себе Донбасс.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен, комментируя слова Зеленского о том, что Донбасс никогда не будет российским.

"Президент говорил на понятном языке для людей, которые там (на Донбассе – ред.) живут. Президент не сказал: мол, если вы считаете, что вы россияне или близки к России, то убирайтесь. Он сказал: вы должны самоопределиться. Потому что через некоторое время мы, Украина, будем там. Мы будем проводить деоккупацию, в том числе ментальную. И человек со взглядами "я россиянин, я за Путина" и т.д. – ему же некомфортно будет с этими взглядами жить на украинской территории. То есть он для себя должен определить – если ты понимаешь, что Украина рано или поздно вернется туда со своим законодательством, правилами, то решай для себя сейчас, где ты будешь, когда Украина придет", - отметил политтехнолог.

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Как подчеркнул эксперт, "никто никого с чемоданами под зад не выкидывает с этой территории".

"Также Зеленский сказал и о паспортах (российских в ОРДЛО – ред.). То есть он понимает, что людей поставили в такие условия, что без паспорта нельзя оформить жилье и т.д. То есть люди вынуждены получать российские паспорта. Никто не будет их наказывать за то, что они делали это вынуждено. Но люди, которые жгли украинские паспорта, которые говорили "верните нам Путина" – к этим людям вопрос другой. Им нужно быстро самоидентифицироваться и понять, что с этими взглядами они точно не смогут жить на территории Украины", - заявил Тизенгаузен.

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Ранее президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом" призвал жителей ОРДЛО, которые считают себя россиянами, "искать себе место в России".

"Я считаю, что если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что "наше дело правое", "нам - в Россию", "мы - россияне" - большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Он никогда не будет российской территорией. Просто никогда", - заявил он.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ обвинила Зеленского в попытке "избавиться от своих избирателей как ненужных свидетелей невыполненного им обещания о мире".