Зеленский отошел от позиции компромисса: "слуга народа" об отношениях с Россией Президент не боится говорить неприятные вещи в лицо агрессору, отметила Елена Мошенец

18:40, Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский в отношениях с Россией отошел от позиции компромисса.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявила народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец, комментируя слова Зеленского, что Россия "будет оплакивать свои же шаги насчет Крыма". На вопрос, раздражают ли такие шаги Кремль, Мошенец ответила:

"Да, раздражают. Хочу поаплодировать и поддержать президента, который не боится в лицо агрессору говорить те вещи, которые являются слишком неприятными. Не боится заявлять об этом и отошел от позиции компромисса и определенной толерантности, даже дипломатичности, из-за которой нормальные государства могли бы найти общий язык. Но когда по ту сторону стоит государство-вор, которое ворует твои территории, убивает твоих людей, которое плюет в лицо людей, которые живут там (на оккупированных территориях - ред.) и считают себя украинцами... Я уже не говорю о крымских татарах, которых веками выселяли, и сейчас продолжают это делать. Я, кроме того, чтобы поддержать это мнение об определенном международном терроризме, больше ничего не могу сказать".

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По словам депутата, Зеленский "понял очевидность того, что есть определенные страны, есть определенные лидеры стран, которые не понимают язык международной дипломатии, которые не ориентируются на юридические законы, установленные международным сообществом".

"И говорить с такими людьми на языке, который они не понимают, невозможно. Они понимают только язык, когда говорятся неприятные им вещи. Соответственно, риторика президента мне абсолютно понятна. Он хочет выполнить, в том числе, и свои политические обещания, которые он дал как президент. Ему важно защитить людей, проживающих на этих (оккупированных - ред.) территориях. Очень важно, чтобы дети, которые растут, которые вообще не понимают, какой была территория страны, где они проживают, какой она была до их рождения - важно этим детям передать настоящую историю, а не ту, что написана агрессором - Россией", - сказала она.

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Ранее президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом" заявил, что многие жители России не поддерживают аннексию Крыма.

"Российская история еще будет оплакивать свои же шаги и решения по Крыму. Почему я говорю сейчас "Крым", а не "Донбасс". У Донбасса не меньше рана, даже больше, глубже - погибших гораздо больше, гораздо, тысячи людей. А потому что Крым - это первая спичка, первый огонек, из-за которого два народа реально - возможно, на поколение, на два - так друг к другу относятся", - отметил президент.

Также Зеленский призвал жителей ОРДЛО, которые считают себя россиянами, "искать себе место в России". По его словам, Донбасс "никогда не будет российской территорией".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ответ Зеленскому заявил, что "руководители Украины приходят и уходят, а Крым всегда был, есть и будет российским".

"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет". Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским", — заявил российский министр.

Нардеп Алексей Гончаренко прокомментировал его слова: "Я как одессит, отвечу Шойгу – это в Москве ты министр обороны, в Одессе – еле-еле поц.