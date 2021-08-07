Пионтковский о визите в США делегации Украины: переговоры были очень непростыми Ермак и Кулеба встретились с двумя представителями администрации Байдена

11:09, Сегодня

Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в США встречались с разными представителями американской верхушки, чьи взгляды по украинскому вопросу в корне отличаются.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал российский политолог Андрей Пионтковский.

"Трудность украинской делегации в том, что они встречались с двумя крупными представителями администрации Байдена – Салливаном и Блинкеном. Дело в том, что эти два чиновника придерживаются различной точки зрения по украинскому вопросу. Салливан активно продвигает ту линию, которую, к сожалению, Путину удалось выжать из Байдена в Женеве – поддержку Минских соглашений как единственного пути к миру на Донбассе. Минские соглашения для Путина, как сказал Лавров, это удавка, с которой они никогда не позволят Зеленскому соскочить. Украинская делегация, насколько мне известно, твердо заявила, что с этой удавкой покончено, и что Киев не будет следовать советам Макрона и Меркель о формуле Штайнмайера, кластерах Макрона и т.д… А Блинкен поддерживает такую позицию", - отметил российский политолог.

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По словам эксперта, поэтому "переговоры были очень непростыми".

"Решить этот конфликт может только активная позиция украинской стороны. Потому что новая политика уступок Путину не поддерживается большинством американского военно-политического истеблишмента, большинством Конгресса и значительной частью администрации Байдена. Важно в этой ситуации Украине демонстрировать свою субъектность мировой державы и отстаивать свою независимость, даже если на Украину давит такой союзник, как США", - сказал Пионтковский.

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Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Вашингтоне провели ряд встреч с американскими чиновниками, где согласовали детали визита Владимира Зеленского в США.

Ключевыми были встречи Кулебы и Ермака с советником Джо Байдена по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Зеленский должен встретиться с Байденом в Вашингтоне 30 августа.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что непубличная часть встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского состоится на повышенных тонах после того, как США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2 ".

"Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может, делают вид, что недооценивают, удар, который они наносят таким поступком", - подчеркнул Арахамия.