Грозев о расследовании "вагнергейта": мы хотим услышать версию государства Журналист пообещал, что расследование обязательно будет опубликовано, но сроков не назвал

15:29, Сегодня

Расследователи Bellingcat, изучавшие обстоятельства сорванной операции по поимке наемников российской ЧВК "Вагнер", пока не получили ответ на вопрос, почему операция была отменена в последнюю минуту.

Об этом заявил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" расследователь Bellingcat Христо Грозев. Комментируя возможные сроки публикации расследования, Грозев сказал:

"Я не могу сказать, когда выйдет, потому что каждый раз, когда я говорю, что оно выйдет в какую-то дату, идет отсрочка, потому что происходит намного больше всего актуального в мире, которое 5-10 человек, которые занимаются Восточной Европой, не могут охватить. Наше расследование по факту – была операция или ее не было – закончено. Мы видим операцию, которая реально состоялась. Мы не хотим, чтобы это было однобокое расследование, чтобы мы описали только наше видение и тех участников операции, которые согласились с нами говорить. Мы хотим услышать версию государства. Потому что даже если операция была, и она была подготовлена, есть вероятность, по которой государство легитимно могло бы ее остановить, по разным причинам. Пока мы не можем получить ответ, какие это могли быть причины, которые привели к возможной приостановке".

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Как отметил журналист-расследователь, такие причины могли быть легитимными или нелегитимными:

"Нелегитимными причинами могли быть, например, те, что не хотели ссориться с Россией, не хотели создавать свои личные угрозы. Легитимной причиной мог быть четкий расчет, что риски от этой операции могут быть большими, чем плюсы".

По его словам, в Bellingcat хотят получить ответ на вопрос – "какой расчет довел до того, что операция была все-таки отменена в последнюю минуту?"

"Этого нам не хватает. Расследование обязательно будет опубликовано. Хочу сказать, что нет какой-то структуры, которая могла бы на нас повлиять, чтобы мы остановились или замедлились. Замедление – оно по моей личной вине. Просто не хватает рук и я не могу получить ответы на некоторые вопросы. Но невозможно, чтобы кто-то на нас повлиял", - отметил Грозев.

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Напомним, власти Беларуси 29 июля 2020 года заявили о задержании недалеко от Минска 33 наемников российской ЧВК "Вагнер". Сообщалось, что наемники якобы прибыли в страну, чтобы дестабилизировать ситуацию во время выборов президента.

Украина запросила Беларусь об экстрадиции наемников. Спикер МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что задержанные в Беларуси наемники ЧВК "Вагнер" воевали на Донбассе.

Однако Александр Лукашенко выдал "вагнеровцев" России. 14 августа генпрокуратура РФ объявила, что 32 наемника, владельцы российских паспортов, вернулись в Россию. Еще один вагнеровец, имеющий белорусское гражданство, остался в Беларуси.

Журналист Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но операция сорвалась из-за утечки информации в Офисе президента. Президент Владимир Зеленский в комментарии "Радио Свобода" назвал "бредом" информацию, обнародованную Бутусовым.

В январе журналист Христо Грозев анонсировал фильм Bellingcat, посвященный возможной спецоперации.