Зеленский изменил отношение к войне на Донбассе: эксперт раскрыл детали У президента пошло изменение подхода к урегулированию конфликта, считает Александр Мусиенко

20:11, Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский изменил свое отношение к войне на Донбассе после того, как убедился, что судьба конфликта находится в руках одного человека - президента России Владимира Путина.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Александр Мусиенко.

"У президента произошла переоценка ценностей, эволюция взглядов... Выступая в парламенте во время инаугурационной речи, президент Зеленский говорил "не мы начали эту войну, но нам ее завершать". Сейчас он говорит, что "на 90% это не от нас зависит, это все же Путин", - отметил эксперт.

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По его словам, Зеленский за два года в президентском кресле увидел, как игнорируются предложения Украины, как "не выполняются договоренности с той стороны о перемирии и многое другое".

"Зеленский изменил видение: так не от нас же это все зависит. И эта эволюция шла постепенно. Вспомните эту договоренность о перемирии в 2020 году. Тогда где-то до Нового года были реляции: смотрите, нам удалось, перемирие работает. Но после Нового года пошло: я не знаю, сколько это перемирие продержится, я не знаю, потому что не от нас зависит. То есть пошло изменение взглядов, и мне кажется, что пошло изменение подхода к урегулированию этого конфликта", - пояснил Мусиенко.

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Ранее президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом" призвал жителей ОРДЛО, которые считают себя россиянами, "искать себе место в России".

"Я считаю, что если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что "наше дело правое", "нам - в Россию", "мы - россияне" - большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Он никогда не будет российской территорией. Просто никогда", - заявил он.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ обвинила Зеленского в попытке "избавиться от своих избирателей как ненужных свидетелей невыполненного им обещания о мире".