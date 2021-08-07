"Голливуд недоработал": адвокат Чауса о резонансном видео НАБУ Ростислав Кравец указал на несоответствия на видео

21:14, Сегодня

Адвокат экс-судьи Николая Чауса Ростислав Кравец в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" прокомментировал видео, опубликованное Национальным антикоррупционным бюро Украины, на котором Чаус обсуждает вынесение решения в обмен на взятку.

"Вчера НАБУ сообщило стороне защиты, что оно открывает материалы стороне защиты, однако мы еще не ознакомились ни с одним из этих материалов. Что касается того видео, которое я увидел. На самом деле, и в материалах об избрании меры пресечения, в подозрении нет момента передачи этой взятки, а также того, почему все-таки не задержали Чауса", - сказал Ростислав Кравец.

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Комментируя видео, опубликованное НАБУ, адвокат отметил:

"Видим на этом видео, что достаточно долго в разное время ходят, уговаривают Чауса дать эти деньги, решить этот вопрос. В дальнейшем, что касается самого момента, то очень интересно выглядит ситуация, когда НАБУ фактически в реальном режиме видео контролирует передачу этой взятки, однако почему-то не задерживает Чауса. В дальнейшем видим следующее видео, где видно, что какие-то люди подошли к багажнику, открыли багажник, получают эти банки. При этом детектив НАБУ находится в перчатках. И третье видео мы видим, где работники НАБУ комментируют, что они у забора, причем это место между забором и проезжей частью, то есть это не на самом земельном участке, а за земельным участком... При этом он просто отбрасывает камни, руки у него не в перчатках, получает полиэтиленовый пакет, точнее, получает эту банку, руки у него не в этих перчатках. А следующий кадр - руки у него уже в перчатках и они получают из банки деньги. Ну как-то так... Голливуд недоработал, если по совести".

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Напомним, в 2016 году детективы НАБУ разоблачили судью Николая Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Его дело привлекло внимание СМИ тем, что Чаус спрятал полученные деньги в стеклянную банку и закопал ее.

Верховная Рада дала согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности, однако Чаус успел бежать за границу. Экс-судью объявили в розыск, впоследствии он был задержан в Молдове по экстрадиционному запросу Украины. В апреле 2021 года власти Молдовы заявила о похищении Николая Чауса.

30 июля Чаус был обнаружен в Винницкой области. Он рассказал, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. Чауса доставили в Киев. Адвокат экс-судьи сообщил, что Чаус не задержан Службой безопасности Украины, а находится под защитой ведомства.

3 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Николая Чауса в столичной клинике "Феофания". Суд избрал экс-судье меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

НАБУ обнародовало видео, которое свидетельствует о причастности Чауса к коррупции. В видеороликах он обсуждает взятки, также правоохранителям удалось зафиксировать момент передачи денежных средств судье посредником.