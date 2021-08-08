Розетки все на месте — Пискун о скандале с домом в Конча-Заспе Святослав Пискун ответил на обвинения, что он выкрутил розетки в государственной даче

14:41, Сегодня

Скандал с выездом из государственной дачи прокомментировал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" экс-генпрокурор Святослав Пискун. Он ответил на вопросы зрителя, чем политик выкрутил розетки, когда съезжал из Конча-Заспы.

"Какие розетки? Розетки там все на месте. Просто там затек кабинет, меняли полностью обшивку. Но чтобы поставить деревянную панель, надо снять крышку с розетки, поставить панель, и прицепить крышку. Середины розеток все на месте, а крышки от розеток и от лампочек лежат на подоконнике, аккуратно сложено", — сказал он.

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По словам Пискуна, проверяющие просто не досмотрели.

"Просто те, кто писали, что я это выкрутил и сломал, не дошли до подоконника. Там директор говорит: этого нет, того нет — у него ничего нет. А вы мне покажите директора дома отдыха, у которого все есть и всего достаточно. Кстати, я уже 4 месяца как там не живу и перекрестился, что и не буду", — сказал он.

Ранее Пискун рассказывал, как выселился с госдачи. По его словам, плату за дом увеличили в 30 раз, после чего политик решил, что жить там нет смысла.