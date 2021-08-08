На переговорах Зеленского и Байдена будет три блока вопросов — Кулеба Дмитрий Кулеба рассказал о своей поездке в Штаты

22:31, Сегодня

О результатах совместной с главой Офиса президента Андреем Ермаком поездки в США рассказал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Во время этого визита мы проговаривали содержательные, кстати, результаты, с которыми два президента выйдут после встречи. Потому что любой результат нужно готовить. Будет три блока вопросов. Первый - это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться. Третий — экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом, финансовыми учреждениями, и готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации, которые передам на рассмотрение американской стороны", — сказал он.

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Кулеба рассказал, каким будет официальный результат поездки в Штаты.

"(По результатам встречи - ред.) будет совместный документ двух президентов, будут подписаны документы, некоторые из них уже буквально на финальной стадии обработки. Некоторые требуют дополнительной проработки. Будут конкретные документы по результатам визита, в этом я уверяю", — сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Вашингтоне провели ряд встреч с американскими чиновниками, где согласовали детали визита Владимира Зеленского в США.

Ключевыми были встречи Кулебы и Ермака с советником Джо Байдена по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 30 августа.