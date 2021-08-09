Украина будет добиваться 1 млрд долларов помощи от США, детали от Кулебы Глава МИД сообщил, что Украина работает над увеличением суммы военной поддержки

10:52, Сегодня

В МИД работают над увеличением военной поддержки от США до 1 млрд долларов — об этом заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы сейчас получаем 750 млн долларов (военной поддержки от США - ред.), то есть мы почти достигли отметки в 1 млрд, достичь 1 млрд абсолютно реалистично, такая задача есть, мы над ней работаем. И мы будем работать с Конгрессом прежде всего, потому что именно Конгресс выделяет деньги на внешнюю политику США", — сказал он.

Читайте также: Это только одна из идей — Кулеба о привлечении США к нормандскому формату

Кулеба считает, что добиться такой суммы вполне реалистично.

"Из года в год сумма поддержки, которую США выделяют сектору безопасности и обороны Украины, растет. Мы показали себя как партнера, которому можно доверять. 1 млрд долларов поддержки — это абсолютно достижимая цифра, над которой мы работаем", — сказал он.

Читайте также: Двустороннее движение идет — Кулеба о вступлении Украины в НАТО

Напомним, 29 июля посольство Украины в США сообщило, что Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году с увеличением размера помощи Украине и поправкой по санкциям против "Северного потока-2".

Согласно законопроекту, общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481,5 млн долларов, что на 28,5 млн больше, чем в текущем году. Из указанной сметы 125 млн долларов будут выделены на цели безопасности помощи Украине по статье "Международное военное финансирование" на 10 млн долларов больше, чем в 2021 году.