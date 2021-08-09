"ХАРД с Влащенко": гость студии - Тарас Кремень
Главные темы эфира - гуманитарная политика и языковой закон
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - народным депутатом Украины VIII созыва Тарасом Кременем - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Кто формирует основы гуманитарной политики Украины?
- Правомерны ли наказания за нарушение языкового закона?
- Повлияют ли языковые изменения на образование в Украине
Включение: Жан Беленюк.
Смотрите 9 августа "ХАРД с Влащенко" в 21:00 на телеканале "Украина 24".