"Время Голованова": гости программы - Алеся Бацман, Дмитрий Спивак и Андрей Илларионов

Главные темы эфира - годовщина протестов в Беларуси, встреча Зеленского с Байденом и учения России в оккупированном Крыму

Артем
Калинин

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

С гостями программы – журналисткой Алесей Бацман, политологом Дмитрием Спиваком и экономистом Андреем Илларионовым – Василий Голованов обсудит следующие темы:

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на телеканале "Украина 24".

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