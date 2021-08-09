"Время Голованова": гости программы - Алеся Бацман, Дмитрий Спивак и Андрей Илларионов Главные темы эфира - годовщина протестов в Беларуси, встреча Зеленского с Байденом и учения России в оккупированном Крыму

14:15, Сегодня

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

С гостями программы – журналисткой Алесей Бацман, политологом Дмитрием Спиваком и экономистом Андреем Илларионовым – Василий Голованов обсудит следующие темы:

- Годовщина протестов и непризнание Лукашенко президентом: осмелятся ли белорусы снова выйти на улицы?

- Украина на международной арене: о чем договорятся Зеленский и Байден?

- Россия начала масштабные военные учения в аннексированном Крыму: чем это грозит Украине?

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на телеканале "Украина 24".