США могут дать Украине статус союзника вне НАТО, однако есть несколько "но" – политолог

16:16, Сегодня

Украина может получить от США статус основного союзника вне НАТО, но такой шаг закроет ей возможность вступления в Альянс.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" эксперт совета внешней политики "Украинский призма" Александр Краев, комментируя предстоящие переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Комментируя возможность получения Украиной статуса основного партнера США вне НАТО, Краев отметил:

"Действительно, такая возможность рассматривается, об этом очень долго говорили и в украинском политикуме и в американском. Конечно, здесь есть несколько "но". Недавно несколько американских конгрессменов выразили свое неодобрение такого шага. Ведь они понимают, что скажем такие европейские страны, как Венгрия, Франция, Германия, в общем все украиноскептики, которые увидят статус основного союзника вне НАТО, будут считать проект Украины на вступление в НАТО свернутым. Ведь статус основного союзника достигнут, значит Украина якобы сделала свой выбор".

По словам эксперта, сейчас прицел Украины идет "на расширение и дальнейшее закрепление того уровня безопасности сотрудничества, который сейчас есть".

"А здесь, я напомню, это и увеличение оборонных бюджетов, которые США нам выделяют, и расширение спектра взаимных договоренностей в плане тренировки, обмена опытом, обмена экспертами и так далее. И что очень важно для нас - развитие совместного аэрокосмического сектора, так как, как мы видим, наращивается количество контрактов для Украины - и относительно двигателей, и относительно другого аэрокосмического оборудования", - сказал он.

При этом Краев отметил, что "очень много экономических вопросов несут в себе огромную политическую коннотацию".