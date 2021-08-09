Спецоперация России — в ТКГ высказались о требовании очной встречи в Минске Сергей Гармаш рассказал, почему сложно перенести переговоры по Донбассу из столицы Беларуси

16:53, Сегодня

Перенести заседания Трехсторонней контактной группы из Минска можно будет только после снятия коронавирусных ограничений, заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Именно этот вопрос будет рассматриваться первым.

Перенести заседания Трехсторонней контактной группы из Минска можно будет только после снятия коронавирусных ограничений, заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Именно этот вопрос будет рассматриваться первым.

В чем сложность переноса переговоров в новое место, рассказал в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

"Все три стороны должны согласовать и согласиться на новое место. Во-вторых, принимающая сторона тоже должна дать свое согласие. И в третьих, все участники переговоров должны иметь возможность приехать на территорию принимающей стороны. Мы знаем, что некоторые участники находятся под санкциями и не могут въезжать на территорию Евросоюза. Это отдельный пласт работы для ТКГ, который сейчас, мне кажется, несвоевременный, потому что одна волна коронавируса сменяется другой, и говорить сейчас об очной встрече — это такая политтехнология, информационная спецоперация России", — сказал он.

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Гармаш считает, что место очных переговоров — это второстепенный вопрос.

"Сейчас переговоры проходят в онлайн-режиме уже больше года. Это достаточно удобно, это дало свои результаты. Мы помним, что именно в такой форме было заключено перемирие, которое спасло десятки жизней военных только с нашей стороны. Поэтому вопрос, где проводить заседания и в какой форме, вторичен. Первично желание сторон вести конструктивный диалог, пока такого желания со стороны России мы не видим. Мы видим желание Москвы представить себя посредником, а нам навязать диалог со своими марионетками. Это неприемлемо для нас и не способствует решению конфликта", — сказал он.

Напомним, после выборов в Беларуси в августе 2020 года, которые сопровождались массовыми протестами, Украина не признала Александра Лукашенко официально избранным президентом. После этого представители украинской власти заговорили о переносе переговоров по Донбассу из Минска. На время пандемии коронавируса и карантинных ограничений переговоры проходят в онлайн-режиме.

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