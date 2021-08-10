"ХАРД с Влащенко": гость студии - Игорь Смешко

Главные темы эфира - визит Меркель в Киев и дело Чауса

Артем
Калинин

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - бывшим главой СБУ Игорем Смешко - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

Включение: Юрий Михальчишин.

Смотрите 10 августа "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

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