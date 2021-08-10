"ХАРД с Влащенко": гость студии - Игорь Смешко Главные темы эфира - визит Меркель в Киев и дело Чауса

12:10, Сегодня

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - бывшим главой СБУ Игорем Смешко - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

Меркель прилетит в Киев: о чем они будут разговаривать с Зеленским?

«Красные линии» между Украиной и Беларусью: что беспокоит Лукашенко?

Экс-судья Чаус - подозреваемый или потерпевший?

Включение: Юрий Михальчишин.

Смотрите 10 августа "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".