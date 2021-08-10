Путин дал сигнал пятой колонне в Украине о вторжении России – Илларионов "Путин в своей статье посылал сигналы в Украину для поднятия мятежа", - отметил Илларионов

14:42, Сегодня

Президент России Владимир Путин может пойти на масштабное вторжение российских войск на территорию Украины, однако для этого должны быть некоторые предпосылки.

Об этом заявил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" экс-советник Путина Андрей Илларионов.

«Что касается того, может ли быть массовое вторжение российских регулярных войск в Украину. Да, может. Прежде всего Путину хотелось бы, чтобы в Украине произошло что-то типа Майдана, восстания, движения со стороны украинских граждан. В упомянутой статье Путина он четыре раза говорит о миллионах украинцев, которым надоело, которые устали, должны встать, взяться за оружие и свергнуть нынешнюю власть. Он неслучайно это говорил и писал, он посылал сигналы для поднятия мятежа. Он подает сигнал пятой колонне для поднятия мятежа», – заявил Илларионов.

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Если такое произойдет, считает он, то для подкрепления такого мятежа можно было бы вводить российские регулярные вооруженные силы.

«Сама по себе вероятность вторжения без такого восстания меньше, чем в случае такого сценария. По крайней мере вся статья Путина про «один народ» и опрос общественного мнения с 40%, которые вызвали невероятное воодушевление в Москве, показывают, что на этот момент такой сценарий является одним из ведущих. Если это происходит, то наступление с юга является наиболее вероятным: по всем опросам, наибольшее количество людей, которые отвечали положительно на вопрос о «едином народе», находится в южных областях Украины», - отметил экс-советник Путина.

Напомним, 23-25 июля 2021 года в Украине группа «Рейтинг» провела опрос, результаты которого, в частности, показали, что 55% опрошенных не согласились с недавним заявлением Владимира Путина, что "россияне и украинцы - один народ", а 41% оказались с этим согласны. Среди жителей западного региона более 70% не согласны с таким утверждением. А на востоке, в частности среди верующих УПЦ МП, с мнением Путина соглашаются более 60% опрошенных.

Ранее в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" экс-замминистра финансов России, публицист Сергей Алексашенко заявил, что эксперты делают одну ошибку, анализируя действия президента России Владимира Путина:

"Путин ведет себя рационально, просто его система координат построена по-другому. Многие пытаются анализировать его действия, что он предпримет, что планирует, исходя из своей позиции, "вот я бы на его месте сделал бы это, потому что считаю это рациональным, опасным, будут санкции, я Крым не аннексирую". А Путин выступает в своей логике. Основная проблема экспертов, работающих по России, состоит в том, что они не пытаются понять логику Путина, они пытаются описать его действия, используя свою логику. И в этой ситуации их ждет неудача".