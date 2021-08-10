Перенос переговоров по Донбассу в Европу грозит опасным юридическим прецедентом - эксперт Дмитрий Снегирев также объяснил, что для переноса переговоров из Минска необходимо согласие Беларуси

16:28, Сегодня

Возможный перенос переговоров по Донбассу из Минска в Европу грозит опасным для Украины юридическим прецедентом, когда с "переговорщиков" из ОРДЛО необходимо будет снимать санкции. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" заявил общественный деятель, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

"О возможности переноса переговоров из Минска. Чтобы перенести переговорную площадку, требуется согласие всех трех сторон - Украины, ОБСЕ, России. Россия вряд ли на это согласится. Во-вторых, для переноса площадки требуется согласие самой Беларуси", - сказал он.

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Снегирев высказал опасение, что для нормального функционирования переговорной площадки необходимо будет легитимизировать представителей ОРДЛО, отменив санкции против них.

"И главное - если мы говорим о переносе площадки в одну из стран Европы, то не стоит забывать, что часть представителей так называемых "Л/ДНР" находятся под санкциями. Возможность переноса площадки в Европу может рассматриваться как возможность легитимизации "Л/ДНР". Если пошли по этому пути, то это очень опасный путь. Потому что если сейчас возникнет вопрос о переносе, например в Вену, то тогда придется отменить персональные санкции против отдельных представителей квазиобразований. Тогда возникает довольно опасный для Украины юридический прецедент", - сказал Снегирев.

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Напомним, ранее на заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу члены делегации России позвали представительницу ОРДЛО Майю Пирогову, после чего члены украинской делегации покинули заседание. По словам члена украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша, новая модератор от ОБСЕ Сильвия Берман не совсем вошла в курс дела, и Россия, воспользовавшись ситуацией, подключила к переговорам Пирогову. "Мы, как предупреждали неоднократно, и сегодня тоже предупреждали госпожу Сильвию Берман, вышли из-за стола переговоров, из комнаты переговоров, потому что мы не будем сидеть за одним столом с человеком, осужденным за терроризм", - сказал Гармаш.

Представители украинской делегации в ТКГ неоднократно заявляли, что считают "переговорщиков" от ОРДЛО марионетками России и не считают полноценными участниками переговоров, тогда как Россия настаивает на их легитимизации, таким образом пытаясь официально исключить свое участие в войне против Украины.