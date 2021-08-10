Экс-глава СБУ о заявлениях Лукашенко в адрес Украины: это очень угрожающие вещи По мнению Игоря Смешко, белорусов готовят к возможному военному решению "украинского вопроса"

20:18, Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинениями и угрозами в адрес Украины готовит свое население к возможной эскалации конфликта.

Такое мнение высказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко, комментируя резонансную пресс-конференцию Лукашенко.

"С военной точки зрения это подготовка в первую очередь своей страны и граждан к возможной эскалации, в том числе к возможному военному решению "украинского вопроса". Не забывайте, что ситуация с Беларусью драматически изменилась за последнее время - после выборов в этой стране не в пользу наших национальных интересов. У Беларуси военно-политический союз с Россией, фактически ее военная машина интегрирована в военную машину РФ", - сказал Смешко.

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Он напомнил, что еще год назад Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону сказал, что через территорию Беларуси никогда не будет угрозы для Украины. Сейчас, по его словам, "драматично ситуация меняется".

"Это очень угрожающие вещи. Они, как правило, делаются в своих странах диктаторами для того, чтобы создать образ врага и послать месседжи в страну, которая может быть объектом, в том числе агрессии - что мы сильные, мы мотивированные; вы во всем виноваты, от вас к нам завозится оружие, вы экспортируете цветные революции. Фактически это единая риторика Кремля и Беларуси. До того Беларусь выдерживала определенный нейтралитет", - объяснил экс-глава СБУ.

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Напомним, что Александр Лукашенко на пресс-конференции обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков, которые в дальнейшем перебрасываются на территорию Беларуси. Он выразил уверенность, что оружие на территорию Беларуси "попадает в основном из Украины".

"Я как с сыном с ним разговаривал: "Володя, надо это, надо то". Он все это воспринимал, что с ним случилось? Ладно, ты побежал за Западом, ты их поддержал. Ты плюнул на всё. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и забрасываешь оружие к нам, сюда?", - заявил Лукашенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Также самопровозглашенный президент заявил, что непричастен к гибели в Киеве белорусского активиста Виталия Шишова, которого нашли повешенным. "Всех же не перевешаешь, это глупость. Зачем в Украине раздувать это все?" - сказал Лукашенко.

Также он заявил, что мог бы вместе с президентом РФ Владимиром Путиным поставить Украину "на колени".