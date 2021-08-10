Священных коров нет: "слуга народа" высказался насчет отставок в Кабмине Каждый чиновник должен доказать свою эффективность, отметил нардеп

20:50, Сегодня

В Кабмине Украины нет "священных коров", каждый министр должен демонстрировать эффективную работу, чтобы оставаться на должности.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" народный депутат от фракции "Слуга народа" Павел Фролов, комментируя возможность кадровых перестановок в правительстве. На вопрос, кого можно не увидеть на посту министра уже осенью, депутат ответил:

"Сейчас нет ни официальных, ни содержательных предложений по замене кого-либо в правительстве. Сейчас правительство полностью укомплектовано и оно работает. Мне кажется, что еще есть много времени, чтобы каждый чиновник на каждом участке работал и не нервничал за то, что они могут потерять (должность - ред.), улучшили результаты. Потому что основной критерий - это эффективность. Если человек показывает эффективную работу, он работает. У нас было такое, что мы через три недели увольняли министров, потому что была неэффективна работа".

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Как подчеркнул Фролов, "нет священных коров, каждый должен показать результат".

"Сейчас, если мы будем раздувать - или того министра (уволить - ред.), или того - это будет приводить к тому, что они будут нервничать во всех отраслях. И будут думать о том, чтобы убедить кого-то, что он работает эффективнее, а не реально делать свое дело на местах. Мне кажется, что в этих разговорах, особенно по премьер-министру, заинтересованы те силы, которые не заинтересованы в стабильности", - сказал "слуга народа".

Ранее нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что в Кабмине осенью ожидаются кадровые перестановки, обсуждается замена сразу нескольких министров.

"Разговоры идут не только о смене министра обороны. Например, разговоры идут о министре юстиции или культуры. Я часто слышала на эфирах вопросы именно такого рода. Речь идет о том, будут ли кадровые изменения осенью. Будут. А какими будут – это решать президенту и премьеру", - объяснила "слуга народа".

Ранее Верещук заявила, что готова возглавить Министерство обороны, если ей поступит такое предложение.

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке, что породило слухи о новых увольнениях в правительстве.