"У него улетела кукуха": Гордон жестко ответил на оскорбления Лукашенко Журналист считает, что самопровозглашенного президента Беларуси ожидает печальный конец

21:47, Сегодня

Журналист Дмитрий Гордон считает, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко "улетела кукуха".

Таким образом Гордон в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" прокомментировал резкие слова Лукашенко в свой адрес.

"Я очень обрадовался, когда услышал от Лукашенко, человека, который считает себя президентом Беларуси, такие прекрасные характеристики в свой адрес. Он сказал, что я мерзавец… Сегодня и Ольга Скабеева показывала это видео тоже. Я благодарен Лукашенко. Когда президент говорит о журналисте, да еще так долго, да еще и мерзавцем его называет... я имею в виду бывшего президента, я не считаю его сейчас президентом Беларуси. Когда человек стал извергом, деспотом, разбойником… потому что, то, что он творит со своим народом в XXI веке, те издевательства, когда людей хватают, избивают, насилуют, все это снимается на видео – это кошмар. Милые, добрые белорусы, которые в жизни и мухи не обидят никогда – и вот такое с ними делают только за то, что они посмели выйти на улицы и протестовать против того, что он нелегитимно нарисовал себе президентские проценты", - заявил журналист.

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По словам Гордона, для него "большая радость", что Лукашенко такое сказал, поскольку он "возглавил список самых преданных фанатов" журналиста.

"Я очень люблю людей, которые обо мне говорят. Что бы они не сказали – хорошо ли, плохо ли, не имеет значения. Когда Лукашенко в присутствии такого количества журналистов на весь мир уделяет мне столько внимания – значит, я нормальный пацан, жизнь, можно сказать, удалась. Полемизировать с Лукашенко нет никакого смысла. Мне кажется, он немного с катушек слетел, судя по его ответам. Он же там такое наговорил… что он подписывал Будапештский меморандум – это вообще полный вперед, кукуха улетела. Мне в этой ситуации жаль белорусов, его не жаль, конечно. Конец будет печальным у него. Потому что я вижу, он мечется, он загнан в угол, плохо выглядит. Но надо отдать должное его мочевому пузырю, потому что 8,5 часов, вы меня извините, не вставая с места, вести пресс-конференцию и не захотеть сходить даже по малой нужде… Гвозди бы делать из этих людей", - сказал Гордон.

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Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции в Минске назвал журналиста Дмитрия Гордона мерзавцем и заявил, что его нужно посадить в следственный изолятор "за болтовню". На вопрос, обижен ли он на Гордона, Лукашенко ответил:

"На обиженных воду возят. Я не могу обижаться. Но то, что он мерзавец, – это факт".

Журналист опубликовал ответ, в котором заявил, что разочаровался в Лукашенко после августовских выборов 2020 года.

"Я надеюсь, что вы еще недолго будете президентом Беларуси. Я надеюсь, что настанет тот момент, когда прекрасный белорусский народ отпразднует избавление от вас, от вашего деспотизма", - цитирует его слова сайт "Гордон".