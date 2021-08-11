"ХАРД с Влащенко": гость студии - Алексей Арестович
Главные темы эфира - переговоры по Донбассу и возможное обострение на фронте
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - спикером украинской делегации в ТКГ и советником главы Офиса президента Алексеем Арестовичем - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Имеет ли отношение конфликт с Россией к убийству украинцев в колонии ОРДЛО?
- Когда и куда перенесут заседание ТКГ из Минска?
- Сценарии обострений на Донбассе и готовы ли украинские войска?
Включение: Евгений Мураев.
Смотрите 11 августа "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".