"ХАРД с Влащенко": гость студии - Алексей Арестович Главные темы эфира - переговоры по Донбассу и возможное обострение на фронте

11:07, Сегодня

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - спикером украинской делегации в ТКГ и советником главы Офиса президента Алексеем Арестовичем - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

Имеет ли отношение конфликт с Россией к убийству украинцев в колонии ОРДЛО?

Когда и куда перенесут заседание ТКГ из Минска?

Сценарии обострений на Донбассе и готовы ли украинские войска?

Включение: Евгений Мураев.

Смотрите 11 августа "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".