"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова Известные политики обсудят с ведущим, что происходит в стране

12:17, Сегодня

11 августа в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии обсуждает актуальные события в Украине.

Гости "ТОК-ШОУ №1":

Андрей Билецкий

Павел Климкин

Святослав Юраш

Алексей Арестович

Ирина Верещук

Евгений Шевченко

Дмитрий Спивак

Антон Поляков

Михаил Радуцкий

Марина Маменко

Дмитрий Шерембей

Светлана Федорова

Темы:

- Провокационные заявления из Беларуси: какую угрозу несут слова Лукашенко "рискну и переступлю границу"?

- Российские войска в аннексированном Крыму. Что это: плановые учения или подготовка к наступлению?

- Медицина по-украински: в каких условиях сегодня лечат людей, на что срочно нужны деньги и когда ждать реальную реформу?

Не пропустите - 11 августа в 21:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1".