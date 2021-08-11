"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова
Известные политики обсудят с ведущим, что происходит в стране
11 августа в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии обсуждает актуальные события в Украине.
Гости "ТОК-ШОУ №1":
- Андрей Билецкий
- Павел Климкин
- Святослав Юраш
- Алексей Арестович
- Ирина Верещук
- Евгений Шевченко
- Дмитрий Спивак
- Антон Поляков
- Михаил Радуцкий
- Марина Маменко
- Дмитрий Шерембей
- Светлана Федорова
Темы:
- - Провокационные заявления из Беларуси: какую угрозу несут слова Лукашенко "рискну и переступлю границу"?
- - Российские войска в аннексированном Крыму. Что это: плановые учения или подготовка к наступлению?
- - Медицина по-украински: в каких условиях сегодня лечат людей, на что срочно нужны деньги и когда ждать реальную реформу?
Не пропустите - 11 августа в 21:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1".