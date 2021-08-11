"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова

Известные политики обсудят с ведущим, что происходит в стране

Артем
Калинин

11 августа в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии обсуждает актуальные события в Украине.

Гости "ТОК-ШОУ №1":

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Не пропустите - 11 августа в 21:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1".

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