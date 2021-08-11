Визит Меркель в Киев - экс-министр спрогнозировал, о чем будут говорить с Зеленским По мнению Константина Грищенко, Украина должна настаивать на изменении позиции Германии о предоставлении Украине помощи в сфере безопасности

15:11, Сегодня

Во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель Украина может требовать от немецкой стороны "более специфические" компенсаторы за функционирование газопровода "Северный поток-2", а также предоставления помощи, касающейся безопасности. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказал экс-министр иностранных дел Константин Грищенко.

"Такого рода встречи направлены на достижение понятного результата. В данном случае ни одна тема не будет новой. Это будут вопросы не только "Северного потока", компенсаторов, это также позиция Германии, как ее понимает канцлер, в будущем в отношении мирного урегулирования, на что готова пойти Украина в этом смысле. Думаю, снова вспомнят "формулу Штайнмайера", - сказал экс-министр.

Грищенко отметил, что Украина может получить "более специфические" компенсаторы за то, что будет введен в эксплуатацию "Северный поток-2".

"И о компенсаторах – тут можно настаивать на чем-то более специфическом, но оно также должно быть и реалистическим. Параметры того, что можно получить, уже обсуждались в Вашингтоне. Я не думаю, что во время этого визита Меркель можно будет очень далеко отойти от того, что было там согласовано - между президентом США и канцлером. Но можно настаивать на большей специфике в рамках того, что уже обсуждалось и в Вашингтоне, и во время нашего визита в Берлин. Возможно, Меркель привезет более расширенный вариант того, что мы можем получить в конечном счете, поскольку речь идет не только об Украине - ситуация не удовлетворяет и Польшу, это вопрос об альтернативных поставках не из России", - сказал Грищенко.

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Также дипломат считает, что Украине нужно настаивать на том, чтобы Германия изменила свою позицию о предоставлении Украине помощи по вопросам безопасности.

"Встреча не будет ограничиваться только вопросами "Северного потока". Нужно определиться, что мы получим от Германии в сфере безопасности. Немцы не хотят из принципиальных соображений предоставлять оружие, но есть много того, что не является летальным и даже сложно назвать оружием. Скажем, помощь в разминировании. Нужно требовать, чтобы немецкая сторона сдвинулась с этой позиции, когда вообще ничего не дается Украине в сфере безопасности", - сказал Грищенко.

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Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире "Украина 24" рассказала, какую компенсацию Запад должен дать Украине из-за запуска "Северного потока-2".

Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Планируется обсудить безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы, сообщил спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в Facebook.

Дипломат Богдан Нагайло считает, что Меркель едет не для того, чтобы понравиться украинцам. "Думаю, она едет не для того, чтобы понравиться украинцам, а для того, чтобы застраховать себя перед визитом Зеленского в Вашингтон. Bloomberg несколько дней назад обнародовал информацию от высокопоставленных берлинских дипломатов, что якобы они перехитрили Вашингтон, что у Берлина нет намерения останавливать давление Москвы на Украину из-за "Северного потока-2", а Байден поверил, что немцы держат слово", — сказал он.